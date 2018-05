Actualidade

O Sporting disse hoje que "não se revê em atos que desvirtuem a verdade desportiva" e mostrou total disponibilidade em colaborar com a investigação sobre viciação de resultados de andebol e futebol que visa elementos ligados ao clube.

"No que respeita às diligências levadas a cabo hoje pela Polícia Judiciária, nas instalações do Sporting CP, reafirmamos a nossa total disponibilidade em colaborar com a investigação para que se possa apurar toda a verdade. O Sporting CP pauta a sua atuação pelo respeito pela legalidade, transparência e lisura de todos os seus atos", lê-se em comunicado da direção do Sporting e da administração da SAD, que hoje estiveram reunidas.

Os dirigentes dizem que vão aguardar "serenamente o desenvolvimento da investigação, salientando, no entanto, que a presunção de inocência é um direito elementar que assiste a qualquer cidadão, sendo pedra basilar do Estado de Direito".