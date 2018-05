REFORMULADA

(NOVA VERSÃO DA NOTÍCIA COM ALTERAÇÃO DO PRIMEIRO PARÁGRAFO E CORREÇÕES DOS VALORES NO NONO E NO 11.º PARÁGRAFOS)

Instituições de ensino superior públicas e autarquias vão poder recorrer a um fundo de reabilitação de edifícios se os quiserem disponibilizar para residências universitárias, para combater o custo crescente das rendas devido a fatores como a pressão turística.

Esta possibilidade consta do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES), que é hoje apresentado pelo Governo, em Coimbra, pela secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, pela secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, e pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.