Timor-Leste/Eleições

O líder da Fretilin, no Governo, afirmou hoje que continuam a decorrer investigações, centradas no enclave de Oecusse, a supostas irregularidades durante as legislativas de sábado, em que o partido foi derrotado.

"Quando está a decorrer a investigação ninguém fala sobre ela. E eu não vou falar sobre isso. Não falo sobre isso porque deixo os investigadores fazerem o seu trabalho", afirmou Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), em declarações aos jornalistas.

Questionado pela Lusa sobre se as investigações se centravam no enclave de Oecusse, Alkatiri confirmou "não ser só nesse" caso, mas que as atenções se "concentram fundamentalmente" naquele local.