Actualidade

Perto de cinco centenas de profissionais de 33 países participam hoje e sexta-feira, no Porto, no 20.º Congresso da União Internacional de Técnicos da Indústria do Calçado (UITIC), considerado "o mais prestigiado" encontro do setor a nível mundial.

Promovido pela Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) e pelo Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP), o congresso tem como tema central "From Fashion to Factory: A New Technological Age" (Da Moda à Fábrica: Uma Nova Era Tecnológica) e foi precedido de três dias de visitas a fábricas portuguesas.

Poucas semanas depois de a APICCAPS ter apresentado o projeto FOOTure 4.0, em que mediante um investimento de 50 milhões de euros a indústria portuguesa do calçado se propõe afirmar como a grande referência internacional na utilização de novas tecnologias, o congresso internacional da UITIC contará com a participação de oradores de primeiro plano de mais de 15 países, promete a organização.