Timor-Leste/Eleições

O líder da Fretilin, no governo em Timor-Leste, acusou hoje a coligação da oposição, que venceu as legislativas de sábado, de uma "tentativa de pressão", que "não é admissível", sobre o Presidente do país, Francisco Guterres Lu-Olo.

"É falta de noção de Estado. O Presidente Lu-Olo é Presidente da República. Quando se candidatou, candidatou-se como presidente da Fretilin, toda a gente sabe, mas é Presidente da República", afirmou Mari Alkatiri, primeiro-ministro cessante.

"É uma tentativa de pressão sobre um órgão de soberania que não é admissível, não é democracia", sublinhou o líder da Fretilin, que ficou em segundo lugar nas eleições de sábado passado.