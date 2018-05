Actualidade

Pequim inaugura em 01 de outubro de 2019, data do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China, o segundo aeroporto internacional da cidade, informou hoje o jornal oficial China Daily.

Segundo o jornal, que cita fontes ligadas ao projeto, as obras de engenharia foram concluídas em junho passado, e decorre agora a instalação dos equipamentos, um processo que demorará três meses.

A construção do terminal do aeroporto foi concluída no final de 2017, e decorrem agora os trabalhos de decoração, acrescenta o China Daily.