Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 79,43 dólares, mais 0,26% do que no fecho da sessão anterior.

Na quarta-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou no mercado de futuros de Londres em alta de 1,02%, para os 79,22 dólares, alcançando os níveis do final de 2014.

Esta forte subida de preço foi atribuída pelos analistas à baixa das reservas de petróleo dos EUA, em 1,4 milhões de barris.