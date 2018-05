Actualidade

A ara de Vissaium, o foral de D. Teresa e joias de D. Fernando são alguns dos ícones de Viseu que estarão expostos a partir de sexta-feira naquele que será o embrião do Museu de História da Cidade.

Segundo o vereador da Cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, a exposição "Ícones da história de Viseu: o despertar do museu", que ficará patente no edifício da antiga Papelaria Dias, na Rua Direita, "é a primeira encarnação do Museu de História da Cidade".

"É, no fundo, o embrião de um projeto que não tem aqui a sua casa de chegada, tem aqui a sua casa de partida. Todavia, é o fim de um enguiço que já se prolonga há mais de 40 anos", explicou aos jornalistas.