Actualidade

A associação ambientalista Quercus atribuiu este ano a classificação "Qualidade de Ouro" a 390 praias portuguesas, menos seis do que em 2017, num total de 640, foi hoje anunciado.

"O concelho com maior número de praias com 'Qualidade de Ouro' é Albufeira com 22 praias, seguido de Almada com 17, Vila Nova de Gaia com 16, Vila do Bispo com 13, e Torres Vedras com 12", revelou a Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza em comunicado.

Das estâncias balneares classificadas este ano, "342 são praias costeiras, 39 são praias interiores e nove são de transição", indicou a associação ambientalista, acrescentando que, "em comparação com 2017, há menos nove praias costeiras galardoadas, existem mais três praias interiores e igual número de transição".