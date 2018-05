Actualidade

O armador dinamarquês de petroleiros Maersk Tankers anunciou hoje que vai cessar as suas atividades no Irão, depois de a administração norte-americana restaurar as sanções contra Teerão.

"Vamos honrar os acordos assumidos com clientes antes de 8 de maio e garantir que serão concluídos antes de 4 de novembro, como exigido pelas sanções dos Estados Unidos", segundo a empresa à agência France Presse.

O grupo garantiu a avaliação dos possíveis efeitos sobre as suas atividades e que mantém contacto com os seus clientes para os informar de quaisquer alterações.