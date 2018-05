Actualidade

As receitas totais da Altice Portugal caíram 6,5% no primeiro trimestre para 507 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

"As receitas totais da Altice Portugal caíram 4,5% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2018 excluindo medidas extraordinárias ou 6,5% numa base comparável para 507 milhões de euros", lê-se no comunicado.

Esta descida, segundo uma nota divulgada em Portugal, "resulta da perda de quotas de mercado verificadas no passado. Com o crescimento agora reportado na quota de mercado, a empresa tem a ambição de recuperar receita nos trimestres seguintes".