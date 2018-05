Actualidade

O barril de petróleo Brent cotou-se hoje a 80 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, pela primeira vez desde 2014, com os investidores a temerem uma queda da produção na Venezuela e no Irão.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, alcançou os 80 dólares no ICE de Londres cerca das 09:58 (10:58 em Lisboa), mais 0,98% do que no encerramento da sessão anterior, se bem que posteriormente tenha moderado a subida e tenha caído para 79,73 dólares cerca das 10:45 (11:45 em Lisboa).

O petróleo continua em alta devido ao temor dos investidores de uma descida da produção global, devido à queda do fornecimento na Venezuela e no Irão, que enfrenta sanções depois de Washington se ter retirado do acordo multilateral sobre o programa nuclear.