Sporting

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, apelou hoje à demissão do presidente do clube, Bruno de Carvalho.

"Apelo à direção, ao senhor presidente Bruno de Carvalho, que siga este nosso exemplo, que apresente a sua demissão, e do Conselho Diretivo", disse Marta Soares à agência Lusa.

JGS // JLG