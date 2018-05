OE2019

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias quer que o Governo garanta no próximo Orçamento do Estado (OE) o regime de reembolso parcial do imposto que as empresas pagam sobre os combustíveis.

Em declarações à agência Lusa, à margem do seminário de transportes rodoviários "Alargar Horizontes" que hoje decorre no Porto, o vice-presidente da ANTRAM, Francisco Fonseca, indicou que "esta medida é fundamental a nível concorrencial", defendendo que tem de ser garantida no próximo OE.

"Em Portugal as empresas de transporte rodoviário de mercadorias, viaturas acima das 36 toneladas, beneficiam de um regime de reembolso parcial do imposto que pagam sobre os combustíveis. A medida existe e a nossa preocupação é que se mantenha porque não está garantida para o próximo OE. Termina no final deste ano. Queremos fazer com que esta medida se mantenha", disse Francisco Fonseca.