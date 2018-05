Actualidade

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), William Lacy Swing, disse hoje que o fenómeno da migração passou a ser uma prioridade na agenda global na última década devido a uma evolução internacional com contornos excecionais.

O diplomata norte-americano falava em Genebra (Suíça) numa conferência de imprensa em que fez um balanço do seu percurso na liderança da OIM, cargo que assumiu em 2008 e que deixará após a eleição do seu sucessor no próximo mês de junho.

Para William Lacy Swing, o registo de uma dezena de conflitos armados, a divisão demográfica entre o norte e o sul, as alterações climáticas e a revolução digital foram os aspetos que moldaram de forma crucial o fenómeno migratório nos últimos 10 anos.