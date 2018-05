Nuclear/Irão

O presidente do Conselho Europeu afirmou hoje, em Sófia, que "o verdadeiro problema geopolítico" é quando a imprevisibilidade chega do "amigo mais chegado", e saudou a unidade da União Europeia nos temas que a separam atualmente dos Estados Unidos.

Na conferência de imprensa no final da cimeira da UE com os Balcãs Ocidentais, Donald Tusk e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deram conta da unidade dos 28 nos dossiês do acordo nuclear com o Irão e das relações comerciais com os Estados Unidos, tendo o presidente do Conselho Europeu insistido nas críticas às ações "imprevisíveis" da atual administração norte-americana, liderada por Donald Trump.

Quando questionado sobre o facto de, na questão do acordo nuclear, a União Europeia estar aparentemente a tomar partido do regime iraniano, conhecido no passado pela sua imprevisibilidade, Tusk retorquiu que a imprevisibilidade é mais delicada quando parte dos mais próximos, e não de alguém sobre quem já não há expectativas de maior.