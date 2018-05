Actualidade

As empresas petrolíferas nacionais irão manter as estratégias de eficiência e ajustamento de custos adotadas durante o colapso do preço do petróleo entre 2014-2016, mesmo com a recuperação dos preços, indicou hoje a Moody's.

A conclusão da Moody's Investors Service consta num relatório em que a agência analisa as mudanças na política e estrutura das companhias nacionais de petróleo (NOC na sigla em inglês) num futuro próximo desde a queda dos preços do petróleo.

"Embora a estratégia de cada NOC dependa de vários fatores tais como a relação das companhias com os seus governos e com os preços nos mercados locais, de um modo geral estas empresas esforçaram-se para cortar custos, ajustar estratégias de crescimento e vender ativos", afirma Steve Wood, diretor-geral para a área do petróleo e gás da Moody's citado no documento.