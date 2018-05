Actualidade

A filial em Espanha da Caixa Geral de Depósitos teve um lucro de 9,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018 (mais 51% face ao período homólogo), depois de ter tido um ganho de 26,4 milhões em 2017 (mais 3,8%).

Em comunicado de imprensa, o Banco Caixa Geral (CGD Espanha) sublinha a sua "boa trajetória", com 17 trimestres consecutivos com resultados positivos, desde o primeiro trimestre de 2014, e o reforço do rácio de solvência de 17,27% no final de 2017 para 18,5% no final de março.

A CGD anunciou há uma semana lucros 68 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que compara com prejuízos de 38,6 milhões de euros do mesmo período de 2017.