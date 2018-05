Sporting

As ações do Sporting, clube que vive um período conturbado, estavam esta tarde a cair 17,11% para 0,63 euros na bolsa de Lisboa, após uma queda de 7,89% esta manhã.

Pelas 15:30, as ações do clube recuavam 17,11% para um preço de 0,63 euros, com a transação de 11 mil ações.

Antes, pelas 10:30, a queda era de 7,89% para 0,70 euros.