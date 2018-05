Actualidade

O BE considerou hoje que sempre que o "parlamento escolheu proteger o segredo bancário, dificultou o combate ao crime económico e os infratores agradeceram", acusando o PSD de ter vivido bem "com esta cultura de silêncio e ocultação".

Na abertura do agendamento potestativo (direito de um partido reservar a ordem do dia) do BE sobre sigilo bancário, a deputada bloquista Mariana Mortágua defendeu que se as propostas hoje em discussão "forem aprovadas, o parlamento terá dado um passo importante no combate ao crime económico".

"Sempre que este parlamento escolheu proteger o segredo bancário, dificultou o combate ao crime económico e os infratores agradeceram", criticou.