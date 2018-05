Actualidade

A edição deste ano de 'Coimbra a Brincar', que decorre nos dias 27 e 28 e que dinamiza cerca de uma centena de atividades gratuitas, para todas as gerações, deverá mobilizar milhares de pessoas.

Nos dois dias, são esperadas mais de nove mil pessoas no Parque Verde, na área da margem esquerda do Mondego, em Coimbra, onde terão lugar a maior parte das atividades do 'Coimbra a Brincar, que também estará no Exploratório, no Jardim Botânico e no Museu da Ciência, entre outros espaços, disse hoje à agência Lusa Fátima Vilaça, responsável pela organização do evento.

Na quinta edição, que se realizou em 2017, o 'Coimbra a brincar' contou com a adesão de cerca de nove mil pessoas, de todas as idades, mas é provável que este ano esse número aumente, prevê Fátima Vilaça, referindo que o projeto tem registado aumentos consideráveis de ano para ano, sobretudo da quarta para a edição de 2017.