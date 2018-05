Actualidade

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, declarou hoje, no parlamento, em Lisboa, que o Governo "está empenhado em criar o Estatuto do Bailarino profissional na atual legislatura", que termina em 2019.

Miguel Honrado falava à agência Lusa no final de uma audiência com o Grupo de Trabalho sobre o Estatuto do Bailarino, onde se congratulou, perante os deputados, com a iniciativa parlamentar para encontrar "uma solução que dê estabilidade" àqueles profissionais.

O Grupo de Trabalho tem estado a ouvir várias entidades relacionadas com o estatuto do bailarino da Companhia Nacional de Bailado (CNB), nomeadamente a Comissão de Trabalhadores da entidade e o presidente do Organismo de Produção Artística (Opart), Carlos Vargas, que tutela a companhia e o Teatro Nacional de São Carlos, e o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA/STE).