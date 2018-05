Actualidade

A cratera do vulcão Kilauea, no estado norte-americano do Hawai, entrou hoje em erupção, projetando nuvens de cinza a mais de 9.000 metros de altura.

Mike Poland, um geofísico da U.S. Geological Survey, confirmou a explosão, que ocorre depois de mais de doze fissuras terem aberto a alguns quilómetros a leste da cratera e terem inundado de lava os bairros mais próximos.

Essas áreas foram evacuadas, e a lava destruiu pelo menos 26 casas e 10 outras estruturas.