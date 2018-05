Actualidade

O parlamento aprovou hoje, na generalidade, os projetos de lei do BE, PCP e CDS-PP que preveem a divulgação dos maiores devedores em incumprimento dos bancos que beneficiaram de ajuda pública, chumbando a proposta do PSD.

Apesar do PSD ter apresentado no final do debate um texto de substituição à sua proposta inicial, PS, BE, PCP e Verdes rejeitaram o diploma, que defendia, nomeadamente, mais acesso a informação bancária pelas comissões de inquérito e a divulgação ao parlamento dos grandes créditos em incumprimento ou reestruturados no caso de bancos que recebam apoios do Estado à capitalização ou foram alvo de medidas de nacionalização ou resolução.

A proposta do PSD, que contou com votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PAN, foi muito criticada pela esquerda que considera que penaliza a Caixa Geral de Depósitos (CGD) por ser pública.