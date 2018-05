Actualidade

O antigo diretor do Museu da Presidência da República manter-se-á em funções enquanto não for comunicado à Direção Regional de Cultura do Centro que ele não as pode exercer, disse hoje a diretora deste organismo, Celeste Amaro.

"Enquanto não me comunicarem que ele não pode exercer funções", o ex-diretor do Museu da Presidência da República Diogo Gaspar continuará na Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), onde trabalha, em regime de mobilidade, desde fevereiro deste ano, pelo período de um ano, disse hoje à agência Lusa a diretora da DRCC, Celeste Amaro.

O Ministério Público acusou hoje o antigo diretor do Museu da Presidência da República Diogo Gaspar de participação económica em negócio, falsificação de documento, peculato, tráfico de influência e branqueamento de capitais.