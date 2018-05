Actualidade

O Conselho do Governo Regional da Madeira aprovou hoje uma proposta de decreto legislativo regional que permite à Administração Regional alargar o período anual de férias dos trabalhadores de 22 para 25 dias úteis.

A medida será implementada a partir de 2019.

Esta foi uma das deliberações da reunião semanal do executivo madeirense, chefiado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, divulgada pela porta-voz do encontro, a secretária do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.