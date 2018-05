Sporting

O juízo de instrução criminal do Barreiro do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa revelou hoje terem sido ouvidos quatro dos nove arguidos pelos incidentes ocorridos na terça-feira na Academia de futebol do Sporting.

Nove dos 23 arguidos pelos incidentes decidiram prestar declarações, tendo as inquirições começado hoje no tribunal do Barreiro.

No comunicado emitido ao final da tarde de hoje, aquele tribunal informa que durante as diligências se verificaram algumas questões processuais, tendo já prestado declarações quatro arguidos e sido determinado que os restantes depoimentos terão lugar na sexta-feira, cuja diligência terá início pelas 09:30.