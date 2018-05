Actualidade

A Covilhã recebe nos dias 16 e 23 de junho mais uma edição das marchas populares, evento que contará com a participação de sete coletividades e de 750 participantes, anunciou hoje a organização, em conferência de imprensa.

O evento é organizado numa parceria entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo da Mata, contando com o apoio da União de Freguesias de Covilhã, Canhoso, da Junta de Freguesia da Boidobra, além das coletividades participantes.

Retomadas em 2016, depois de dez anos de interregno, as marchas populares são responsáveis por levar à rua milhares de pessoas, numa festa que tem "grande impacto na cidade" e no movimento associativo local, conforme frisou José Miguel Oliveira, vereador com o pelouro do associativismo na Câmara da Covilhã.