A Madeira solicitou hoje, na reunião do grupo de trabalho criado para a construção do novo hospital, a inscrição de um milhão de euros no Orçamento do Estado, ainda este ano, para abertura do concurso público internacional deste projeto.

A pretensão consta de uma informação divulgada pelo gabinete da Vice-presidência do Governo Regional da Madeira sobre o encontro do grupo de trabalho do novo hospital central da Madeira (no Funchal), que "voltou a reunir-se, hoje, após meses de interrupção".

Na nota, o executivo refere que os membros regionais que integram este grupo - José Manuel Ventura Garcês, Roman Feliciano Neto, Mário Filipe Soares Rodrigues e Ricardo Reis - "levaram a Lisboa a pretensão de inscrição no Orçamento da República, ainda este ano, de uma verba simbólica de um milhão de euros, para que o concurso público internacional para a empreitada de obra pública possa ser aberto ainda em 2018".