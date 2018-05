Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,10%, para os 79,30 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar oito cêntimos acima dos 79,22 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Durante a sessão, o barril atingiu os 80,44 dólares, o valor mais elevado desde novembro de 2014, mas depois cedeu parte deste avanço.