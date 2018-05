Sporting

O Conselho Diretivo do Sporting vai fazer hoje uma comunicação, às 22:30, depois de ter estado reunido toda a tarde e princípio da noite para debater o momento de crise que o clube atravessa.

A comunicação será feita no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a presença do presidente Bruno de Carvalho e dos restantes membros do Conselho Diretivo.

Hoje, os membros da Mesa da Assembleia Geral demitiram-se em bloco e parte dos elementos do Conselho Fiscal também renunciaram, mas tal facto por si não implica a queda do Conselho Diretivo, que hoje recebeu pressões vindas de vários quadrantes para apresentar a demissão.