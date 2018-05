Actualidade

Pelo menos 251 pessoas foram detidas na quinta-feira, no Brasil, na maior operação contra a pornografia infantil no país e uma das maiores realizadas no mundo, anunciaram fontes oficiais.

De acordo com um novo balanço do governo, foram cumpridos 578 mandados de busca e apreensão em Brasília (Distrito Federal) e em 24 estados, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

"O número pode ainda aumentar", quando os dados oficiais da operação forem divulgados, declarou ao final da tarde o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.