O reitor da Universidade Fernando Pessoa (UFP), no Porto, Salvato Trigo, que está acusado de ter desviado dinheiro da instituição em benefício próprio e da sua família, deverá conhecer hoje a sentença, indicou fonte judicial.

O julgamento, que arrancou em outubro de 2017 no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, decorreu à porta fechada a pedido do arguido.

Salvato Trigo, único arguido no processo, está acusado de um crime de infidelidade por ter alegadamente desviado pelo menos três milhões de euros daquela instituição de ensino privado em benefício próprio e da sua família.