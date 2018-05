Actualidade

O Presidente da Colômbia denunciou na quinta-feira que o chefe de Estado da Venezuela ativou um plano para dar documentos de identificação e transportar cidadãos colombianos para votarem nas eleições presidenciais venezuelanas de domingo.

"De acordo com fontes dos serviços secretos, temos conhecimento de um plano do regime de [Nicolas] Maduro, em marcha desde finais do ano passado, para conceder identificação e transporte a cidadãos colombianos para votarem no próximo domingo, 20 de maio", afirmou Juan Manuel Santos.

A denúncia foi feita na televisão estatal colombiana, Canal Institucional. Juan Manuel Santos sublinhou que Bogotá não aceitará os resultados eleitorais.