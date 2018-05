Actualidade

O empresário Elon Musk apresentou na quinta-feira, em Los Angeles, os avanços no projeto de túneis de alta velocidade para evitar engarrafamentos na cidade californiana, a segunda mais populosa dos Estados Unidos.

Numa apresentação sobre o futuro do grupo, com foco na companhia de túneis 'The Boring Company', Elon Musk mostrou-se confiante em "completar o sistema atual" do metro de Los Angeles, numa possível colaboração com a empresa que atualmente administra este transporte.

Durante uma discussão com o público, o empreendedor, nascido na África do Sul, mostrou um vídeo dos túneis que planeia construir sob Los Angeles.