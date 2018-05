Actualidade

O artista português Alexandre Farto, conhecido como Vhils, vai inaugurar, este sábado, duas exposições em Paris que apresentam "fragmentos" de uma reflexão sobre a "condição humana na cidade".

Instalações monumentais e imersivas, com vídeo, portas de madeira, esferovite, objetos de sucata e cartazes, vão estar expostas no centro cultural Centquatre-Paris, sob o título "Fragments Urbains" ("Fragmentos Urbanos"), até 29 de julho, enquanto a galeria Danysz, vai complementar a exposição com a mostra "Décombres" ("Escombros"), até 16 de junho.

"São, se calhar, estes retalhos de memórias ou de fragmentos que me fizeram refletir ou criar este corpo de trabalho que todos juntos fazem uma reflexão ainda maior. Ou seja, é o juntar destes fragmentos todos que me permite fazer a reflexão sobre a condição humana na cidade", disse à Lusa o artista, a propósito do título "Fragmentos Urbanos".