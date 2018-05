Actualidade

O governador do Banco de Portugal considerou hoje que os bancos que optem pela estratégia de reduzir mais rapidamente o elevado volume de crédito malparado serão beneficiados quer na sua rentabilidade quer na perceção dos investidores face à sua situação.

Numa conferência sobre banca e o futuro do dinheiro, em Lisboa, Carlos Costa considerou que os bancos vivem hoje um "dilema" entre acelerar a redução de ativos problemáticos (em que se destaca o crédito malparado), no que podem ser ajudados pelo momento favorável do mercado imobiliário mas que também pode requerer mais capital, ou optar por um "modelo gradual de redução" desses ativos problemáticos, mas em que manterão menores taxas de rendibilidade e continuarão a ter alguma "desconfiança" do mercado em relação aos seus balanços.

Além disso, afirmou, os bancos que prefiram uma redução mais gradual do crédito malparado poderão vir a ser abrangidos por agravamento das exigências de regulação, que a nível europeu está cada vez mais atenta a este tema.