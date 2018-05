Actualidade

O presidente do Lloyds Bank, António Horta Osório, considerou hoje ser de "elementar justiça" a divulgação de grandes créditos em incumprimento nos bancos ajudados pelo Estado, vincando que deveriam ter sido os acionistas a suportar tais perdas.

"Parece-me de elementar justiça que os portugueses saibam como é que esse dinheiro foi aplicado e acho muito bem que o parlamento esteja a legislar no sentido de os bancos que tiveram ajudas públicas terem de ser obrigados a divulgar a lista dos maiores devedores para os portugueses ficarem com clareza a par de como esse dinheiro foi empregue", disse o banqueiro.

O responsável, que falava à margem da conferência "Banca & Seguros: O Futuro do Dinheiro", organizada pelos meios TSF e Dinheiro Vivo e pelas empresas Iberinform Crédito y Caución e Sage, em Lisboa, aludia à aprovação do parlamento, na quinta-feira, de projetos de lei do BE, PCP e CDS-PP que preveem a divulgação dos maiores devedores em incumprimento dos bancos que beneficiaram de ajuda pública, documentos que serão agora apreciados na especialidade após o aval na generalidade.