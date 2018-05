Sporting

As ações da Sporting SAD estão a recuperar da queda da sessão anterior e sobem hoje 4,76% para 0,66 euros, numa altura em que o clube que vive um período conturbado.

Na chamada das 10:30, as ações avançaram 4,76% para 0,66 euros e hoje foram transacionadas 2.253 ações.

As empresas cotadas com pouca liquidez e dispersão bolsista, como é o caso da SAD do Sporting, têm uma negociação por chamada, ou seja, ocorre duas vezes por dia (às 10:30 e 15:30), embora as ordens estejam sempre a entrar no sistema.