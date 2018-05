Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) concluiu hoje que "não se justifica" financiar prestadores para o serviço universal de comunicações, que inclui o serviço fixo de telefone, cabines e listas telefónicas, prestado atualmente pela Nos e Meo.

No período de cinco anos de vigência das atuais prestações, o serviço universal teve um custo de quase 24 milhões de euros, financiado através do Fundo de Compensação - para o qual contribuem os operadores do setor - que acaba por ser suportado indiretamente por todos os consumidores e utilizadores.

"Estamos a falar de um custo elevado, desproporcional e injustificado", destacou aos jornalistas em Lisboa o presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, referindo que este valor poderá ser utilizado para outro tipo de investimentos relevantes no setor, nomeadamente ao nível da banda larga.