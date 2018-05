Actualidade

O número de mortos na epidemia de febre hemorrágica Ébola na República Democrática do Congo subiu para 25, num total de 45 casos, dos quais 14 confirmados, segundo um balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), hoje divulgado.

A epidemia eclodiu no início do mês numa zona rural da República Democrática do Congo (RDCongo), antes de atingir Mbandaka, uma cidade situada junto ao rio Congo e ligada a Kinshasa através de numerosas conexões fluviais.

As autoridades da RDCongo declararam a 08 de maio uma epidemia de Ébola no noroeste do país, perto do Congo-Brazzaville.