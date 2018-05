Actualidade

Cerca de 20 enfermeiros do Centro Hospitalar do Oeste concentraram-se hoje junto ao Hospital das Caldas da Rainha exigindo a regularização dos precários e a contratação de mais profissionais para os três hospitais da instituição.

O protesto visa, segundo Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), "a rápida resolução das situações problemáticas" que afetam os enfermeiros do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) em serviço nos hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.

O sindicato quer ver regularizada a situação dos "enfermeiros que estão com falsos recibos e vínculo precário", 30 dos quais, de acordo com o dirigente sindical, "correm o risco de ver baixar o seu salário, o seu valor-hora, ainda mais do que tem baixado".