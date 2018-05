Actualidade

Responsáveis do Novo Banco, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos e do Banco CTT disseram hoje que estas instituições financeiras não tencionam adotar moedas digitais, nem as recomendam aos clientes por não conhecerem tal tecnologia.

"É uma ideia que se baseia no desenvolvimento do 'blockchain' [tecnologia que permite guardar dados de forma descentralizada e privada], mas que não tem reserva de valor nem universalização e, por isso, é desaconselhada por nós", disse o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, falando em Lisboa na conferência "Banca & Seguros: O Futuro do Dinheiro", organizada pelos meios TSF e Dinheiro Vivo e pelas empresas Iberinform Crédito y Caución e Sage.

Posição semelhante demonstrou Miguel Maya, vice-presidente da comissão executiva do Millennium BCP, que argumentou que a moeda digital (dinheiro armazenado na internet para ser usado em transações) é "um ativo que o banco tem muita dificuldade em valorizar".