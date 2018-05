Rali de Portugal

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) assumiu hoje a liderança da 52.ª edição do Rali de Portugal, após a quarta classificativa da sexta prova do Mundial e do abandono de dois pilotos da Toyota.

O cantábrio foi o mais rápido na primeira passagem pelo troço de Ponte de Lima (27,54 km) e terminou a secção matinal com 4,6 segundos de vantagem sobre o britânico Kris Meeke (Citroën C3), que chegou a liderar a prova, que venceu em 2016.

"Puxei como tudo, não cometi nenhum erro e com esta estrada não podia ter feito muito melhor. Estou feliz, foi um bom tempo, mas próximo dos restantes", referiu Sordo, quinto do Mundial.