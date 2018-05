Actualidade

Os administradores do BCP e da CGD consideraram hoje que as regras sobre crédito malparado estão a condicionar a concessão de empréstimos, nomeadamente às empresas.

Na conferência "Banca& Seguros: o futuro do dinheiro", em Lisboa, o vice-presidente do BCP Miguel Maya considerou que as regras sobre malparado e a agenda apertada de redução ativos problemáticos tem um impacto negativo na concessão de crédito empresarial, uma vez que empresas que cumpriam as obrigações com os bancos, mas que tiveram necessidade de reestruturar a dívida pela situação de crise do país não podem durante um tempo ter novo crédito.

Assim, segundo o responsável, por vezes "os empresários têm razão" quando se queixam da falta de crédito dos bancos.