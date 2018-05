Actualidade

O parlamento aprovou hoje, em votação final global, um texto com origem num projeto de lei do BE para agilizar a regularização da situação de crianças à guarda do Estado.

O texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias relativo ao projeto de lei do BE e com alterações introduzidas pelo PS, foi sujeito a votação eletrónica, merecendo 200 votos favoráveis e uma abstenção, vinda da bancada do PS.

Para ser aprovada, a iniciativa necessitou da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções (116), uma vez que revestia a forma de lei orgânica.