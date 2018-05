Actualidade

(CORREÇÃO NO 3.º PARÁGRAFO) Lisboa, 18 mai (Lusa) - O primeiro-ministro afirmou hoje que em 2019 estão reunidas as condições para concretizar o projeto de autonomia de gestão dos museus, depois estabilizada a questão orçamental e com a concretização da nova lei de descentralização.

António Costa falava no final de uma visita ao Museu Nacional de Azulejo, em Lisboa, numa iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus, tendo ao seu lado o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Numa breve intervenção no final da sua deslocação ao Museu Nacional do Azulejo, que em 2017 somou 193 mil vistantes (75% dos quais estrangeiros), o primeiro-ministro referiu-se a uma das prioridades do executivo em termos de política cultural a desenvolver no próximo ano. (NOVA VERSÃO CORRIGE O NÚMERO DE VISITANTES DO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO EM 2017 PARA 193 MIL. O NÚMERO 1,5 MILHÕES É O TOTAL DE VISITANTES DOS MUSEUS TUTELADOS PELA DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL, NO ANO PASSADO)