Rali de Portugal

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), pentacampeão do mundo e líder do Mundial, despistou-se hoje na quinta especial da 52.ª edição do Rali de Portugal, após 17 dos 26,73 quilómetros do troço cronometrado de Viana do Castelo.

O vencedor da prova portuguesa em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2017 teve uma saída de estrada e embateu nos eucaliptos, ficando imobilizado, numa altura em que seguia na quarta posição do rali, a 7,3 segundos do espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).

Apesar do despiste, o piloto e o copiloto Julien Ingrassia saíram aparentemente ilesos do Ford Fiesta.