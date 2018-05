Actualidade

O filme "O homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam, vai ser exibido nas salas de cinema francesas, em simultâneo com a estreia no sábado no Festival de Cannes, decretou hoje a justiça francesa.

Segundo os 'media' franceses e a distribuidora Océan Films, o Tribunal de Grande Instância de Paris rejeitou o pedido do produtor português Paulo Branco, que exigia a suspensão da distribuição do filme e, portanto, a interdição da estreia comercial, por considerar ter direitos sobre o filme, através da sua produtora Alfama Films.

Na rede social Twitter, a Océan Films escreveu que o filme vai estar nas salas de cinema em França "simultaneamente com a sua apresentação no encerramento do Festival de Cannes".