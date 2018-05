Ébola

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou hoje que a vacinação contra a epidemia do Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) começa no domingo e afastou para já cenário de emergência internacional.

Para a OMS, a epidemia não constitui "atualmente uma urgência de saúde pública de dimensão internacional".

"O risco de propagação internacional é particularmente grande", mas existem fortes razões para crer que "esta situação pode ser controlada", afirmou um membro do Comité de urgência da OMS, durante uma conferência de imprensa que decorreu em Genebra, Suíça.